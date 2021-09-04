港姐｜葉靖儀曾赴紐約行Catwalk 施茉莉分享學外語心得 (21:53)

《2021香港小姐競選》決賽於9月12日舉行。決賽佳麗中，12號葉靖儀有5年兼職模特兒經驗，先後為多個品牌包括食物、飲品、銀行服務、快餐店等擔任平面模特兒及拍攝宣傳片，又曾代表法國某藝術水晶腕錶品牌，於墨西哥城及紐約行Catwalk。給人文靜感覺的她表示：「有人讚我鏡頭前有自信。」她腰圍只有22 ¾吋，她表示有做Gym及在家中鍛鍊人魚線：「我做Gym有2、3年，近期要備戰（港姐），一星期去3、4日。我亦有玩空中呼拉圈，雖然好痛同會瘀，但練到手臂同背部。還有我都鍾意行山親近大自然。」

19號施茉莉雖然只有18歲，但人生經歷比很多人豐富，因為爸爸職業關係，她小時候經常搬去不同國家或城市居住，包括倫敦、巴黎、米蘭、吉隆坡等，近年定居香港。父母經常帶她四出遊歷及玩樂，她笑言自己的語言天份可能因此而來：「我住咗荷蘭5年，所以識講荷蘭話，在學校又學咗好多年西班牙文。我爸爸係德國人，要學德文，廣東話就媽媽要我學。」談到學外語心得，她坦言要多講多練習，最好識多些外國朋友，多講多傾偈。她亦考獲8級鋼琴，還有6歲時曾學習跆拳道，可謂文武雙全。

（即時娛樂）