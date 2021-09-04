蔡少芬曾試極端減肥法 一餐只吃3粒提子 (22:22)

蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉和洪欣在內地節目《請吃飯的姐姐》，談及減肥話題。蔡少芬身形多年來變化不大，她自爆曾試過用極端方法變瘦。她說：「我之前跟梁朝偉他們拍戲，因為那時候剛巧去旅行，一天吃四餐，那些甜品和最肥的東西我都吃了，然後我發胖，跟着我就吃減肥餐，一餐只吃3顆提子，我實在餓得有點抖，打電話給經理人，問他能不能再給我吃多一顆，他說不可以，因為那個減肥餐是這樣。」

朱茵等聽完蔡少芬的減肥經歷後，顯得難以置信。陳法蓉心痛問：「你為什麼要打電話去問？」洪欣亦說：「我是你的話就偷吃，多加一、兩顆。」蔡少芬擰頭說：「不行，你偷吃了一顆，晚上那一餐就沒有一顆提子了。我想說減肥餐那個東西，真是讓人活不過去。我那時候吃完後，覺得自己根本沒有吃過東西，有要『死』的那種感覺。」

節目請來一位麵舞表演師，教姐姐們邊整刀削麵邊跳舞表演。在學習跳舞過程中，眾人跳起來有板有眼。蔡少芬提議分組進行PK賽，她與洪欣一組，朱茵則與陳法蓉一組，結果在老公黃貫中所唱的《不再猶豫》做配樂「加持」下，朱茵一組獲勝。輸家蔡少芬和洪欣除要為客人煮油潑麵外，事後更要清洗全部食客的碗碟。

（即時娛樂）