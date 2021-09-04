綜藝大戰︱《力圖打排球》楊愛瑾助攻撼無綫《兒歌金曲》 (23:55)

今晚（9月4日）無綫與ViuTV低調地進行了一場綜藝大戰，正是《兒歌金曲SUMMERFEST》VS ViuTV的《力圖打排球》。前者以最近人氣勁的《聲夢》學員姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、詹天文等打頭陣，還有經典兒歌的原唱者，《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》的歐倩怡，又有主唱《魔法咕嚕咕嚕》的滕麗名參與演出。至於《力圖打排球》有超人氣的MIRROR與ERROR外，奧運港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪都玩埋一份。節目尾聲更有秘密武器，鄧麗欣（Stephy）落場跟力圖隊打排球時，司儀突然叫停，安排新成員加入，竟是當年Cookies的隊友楊愛瑾（Miki）。Anson Lo（盧瀚霆）唱：「又不是八十年代... ...」時Miki現身，Stephy驚喜跟她在球場相擁時竟感動落淚。她笑說跟Miki上星期才見過面，不明白自己為何會流淚。Anson Lo解釋在《調教你MIRROR》Stephy任嘉賓時曾說懷念當年的女團日子，故邀Miki現身，兩人也一起上場比賽。Stephy的臉食波餅，打中而面腫了，最後她在Miki手上獲「最有價值球員」獎座說好有意義。

（即時娛樂）