專訪｜拍劇非為攞視帝 陸永預告農夫明年開騷：不會放棄音樂 (23:41)

現年39歲的陸永，除了是兩女之父的身分，亦是歌手、Rapper、主持及演員；雖然他沒有俊朗外表，但憑着急才、搞笑，加入無綫後獲得不少演出機會，做主持又拍劇，最近其演出的劇集《智能愛人》及《七公主》同時推出，黃金時段兩線劇都有他的身影，其中《智能愛人》更躍升做男主角，是他入行逾20年來的第一次！雖然首度做男一，陸永坦言得知時沒特別感覺，因為一定是角色合適、有特別要求才找他演出，而且其職責只是襯托視后李佳芯這朵鮮花，故他演起來完全沒壓力及包袱。對於在《智》劇的演出獲讚賞，陸永卻沒想過衝擊視帝，這亦非他拍劇的目的，「有提名我都覺得很難接受，哈哈！不過我向來對演戲都感興趣，希望之後可挑戰不同的角色」。至於他在《七公主》的戲分不多，笑言只是高海寧那條線裏面的一粒微塵，他爆兩人原本有場大膽牀上戲，最後卻以剪影代替。

當年陸永與C君組成的農夫，出道後浮沉數年，直至歌曲《456Wing》而聲名大噪，之後多次踏上樂壇頒獎禮台上捧獎，亦是第一隊在紅館舉行演唱會的Hip Hop組合；就算踩過界跳入電視圈，同樣深受觀眾歡迎，他與C君伙拍「Do姐」鄭裕玲主持綜藝節目亦多次獲獎。對於由歌手到電視節目主持，再做演員，陸永說自己沒有掙扎過，「其實很多歌手前輩都有演戲，尤其我們Rap的，在沒飯吃或沒工作時，去做主持最正路不過，而且三樣我都喜歡，跟Do姐做主持，我們可做回自己；拍劇可演出角色的人生；音樂則可分享我們想說的，最好不停輪流做」。雖然他與C君近年較多時間在電視亮相，但陸永表示農夫不會放棄音樂，因為音樂是他們最大的興趣，並預告2022年會舉行演唱會，屆時會有10首從未發布的新曲送給樂迷。

提到好兄弟C君，陸永指大家20年來一起打拼，相安無事，從沒鬧交，彼此成為對方人生不可分割的一部分。他笑言：「如果有事就已經拆伙啦！而且還要不夠有錢，否則一早已因錢銀問題反目！所以，如果有日我們拆伙，大家就知什麼事，即是我們搵到（錢）了。堅持和喜歡亦是其中的元素，我們沒有想太多，做到便繼續做。」他同樣以「相安無事」形容這些年，就算曾經歷不如意事亦看得很開，「外人眼中農夫所經歷的風浪，我不覺得是什麼，低處未低到我接受不到的，仍頂得住，未死。外人覺得農夫的成就或榮耀，我又不會看得太重，所以世界已對我們不錯，相安無事，做人最重要懂得感恩和滿足」。

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（即時娛樂）