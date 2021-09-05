相識逾20年︱「超女」羅敏莊開騷 跟好友黎瑞恩相擁而哭 (12:56)

羅敏莊（Mimi）一連兩場「Live Alive演唱會」，昨晚在九展Star Hall舉行首場演出，邀得黎瑞恩（小恩子）、黃翊、伍仲衡、小肥、楊詩敏（蝦頭）和李志剛擔任嘉賓，契媽「黑妹」李麗霞、葉童、劉雅麗和母親等來捧場，Mimi老公陳國邦和女兒陳禛未有亮相。

相隔9年再踏舞台的Mimi以全紅打扮現身並連唱兩首歌，被電台DJ拍檔李志剛窒她唱的歌沒有人識，隨後二人鬥歌，Mimi除下紅色披肩，李志剛亦不執輸，除下藍色外衣後，內裏身穿黑色透視背心騷腹肌搶鏡。Mimi唱到《領悟》時突然眼濕濕，指自己這個已婚女人都有經歷。李志剛唱完一首《陽光路上》就找來小肥和蝦頭幫拖，蝦頭性感現身，全場歡呼。

Mimi在台上說：「以前被人叫少女，之後叫中女，婚後的我叫自己做『超女』，超齡咗嘅女人，但仍要愛情，幾十歲仲煲韓劇，跟Anson Lo（盧瀚霆）的大型廣告牌影相，但超女何只我一個。」說罷，小恩子現身和她合唱《戀愛預告》。

Mimi再說：「認識這位好姊妹（小恩子）廿幾年，不認識她的人，會覺得她直腸直肚，但她是位好朋友、好姊妹、好家人和好媽媽，我上世不知做了什麼好事，今世有這個好姊妹。」然後再唱出《姊妹！Cheers！》慶祝她們的友情，途中相擁而哭，小恩子哽咽說：「好衰，成日整喊人。」

（即時娛樂）