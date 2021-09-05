威尼斯影展｜重拍英瑪褒曼《婚姻暗流》 謝茜嘉背夫放閃 (15:11)

奧斯卡艾薩（Oscar Issac）繼《撲克神算師》（The Card Counter）及非競賽片《沙丘瀚戰》（Dune）後，昨日聯同新作《Scenes from a Marriage》拍檔、《追擊拉登行動》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）現身第78屆威尼斯影展舉行的記者會及首映禮，而且兩人十分入戲，就算各有太太及丈夫，依然交足戲，在紅地氈放閃，表現恩愛。

《Scenes from a Marriage》改編自已故瑞典導演英瑪褒曼（ Ingmar Bergman）的同名作品《婚姻暗流》，原著由艾蘭約瑟遜（Erland Josephson）與莉芙烏曼（Liv Ullmann）主演，曾奪得1975年金球獎最佳外語片獎。內容是一對夫婦共處一室的6幕劇，講述艾蘭約瑟遜與莉芙烏曼是模範夫妻，接受訪問大談琴瑟和諧之道，鏡頭後怨恨、指罵、打鬥……抑壓十年的愛恨交纏失控爆發。當年《婚姻暗流》分電視及電影兩個版本。至於奧斯卡艾薩和謝茜嘉翠絲頓重拍的新版，將於本月13日在有線頻道HBO及串流平台HBO Go首播。

（即時娛樂）