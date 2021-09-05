示範針筆畫籌備出畫冊 趙慧珊靠電影尋戀愛感動 (18:27)

熱愛畫畫的趙慧珊（Aka）日前接受香港開電視主播王凌燕專訪，並示範「針筆畫」。Aka指在幼稚園時已喜歡畫畫：「入行後有段時間覺得有點迷失，然後就開始畫，很感謝大家都說很喜歡。」

Aka曾幫嚴崇天的小說畫過封面，她表示有點害怕大家要求要她畫什麼：「因爲我不知道會不會是你要的東西，但我畫給阿天是他有本小說，有些恐怖，要一男一女。我很喜歡畫比較恐怖東西，很開心他一看到封面就說『完全不用改，就這樣』，我很謝謝他。」

Aka表示畫冊就像新曲加精選：「我之前在畫展賣了10幾20幅畫，是真迹，賣了就沒了，很多粉絲說，你賣了，我想再欣賞，就沒了，很惋惜。因爲我有電子版，公司就說如果這樣不如印出來，再加一些新的構思。」

Aka最近亦推出新歌《愛人如己》，她說：「人愈大愈發覺身邊很多關係，是你用自己覺得好的方式對人家，但這方法是否適合他呢？」在MV構思上Aka也給了意見：「像播放影帶，向前是你對人好而他很開心，這是你主觀的情緒；但倒帶時，對方同一位置，你仔細看他是不開心、不喜歡的。」

單身了一段時間的Aka經常唱情歌，她說會用其他東西投入情感，「看很多電影，拿感動位感動自己，哪些位置自己會特別流眼淚、感動，或者特別覺得可惜的，我就記下那個感覺」。

（即時娛樂）