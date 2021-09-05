自嘲「獸性」未出晒 陳安立讚七師傅風趣大愛兼冇悶場 (19:25)

由七仙羽（七師傅）、陳安立（Brian）和王頌茵（Kathy仔）主持的15集《七救星》，前晚（3日）已播出最後一集。Brian在社交網貼相並撰長文抒發感受，他表示對節目完結感不捨，又指3個月的拍攝上山又下海，天堂又地獄，時間過得很快，心情也很愉快。

Brian感謝觀眾對節目及對七師傅的愛，他搞笑寫道：「最近好多朋友都同我講體魄強強強強健咗，因為每朝起身都練習七連閃電鞭。」Brian又感謝公司找他參與這節目：「我知道我啲獸性仲未出晒，我會繼續努力。」

他又大讚七師傅為人大愛又風趣：「在她身邊，永無悶場，只會大大提升個人氣場。鏡頭前後都同大家玩成一片，又照顧又加持，每個藝人嘉賓，節目後都對她衷心感激！

感謝我的好拍檔@k_thyy（王頌茵） ，大家互相補位，尤其知道我要養生，有次我哋行山行到死，你去沙灘chill住等，chill住幫我哋飲晒所有啤酒；

感謝所有參與的藝人嘉賓，拍攝前開會，聽完內容後我喺度諗，玩到咁大得唔得㗎，啲嘉賓會唔會發火發脾氣㗎。最後每一位都係全程投入，超級信任，用真誠感動觀眾。冇錯，節目除咗搞笑，真誠的部份也很重要。不是所有人都敢於將自己的低潮和失意公開，respect！還要感謝所有參與節目的工作人員，經常見招拆招，完成不可能的任務。」他又在Ig貼了在節目中沒有公開的片段，他寫道：「圖二：節目中師傅冇公開嘅『七波氣功』，自己唔好亂練，輕則生痱滋，重則七孔流血。」

（即時娛樂）