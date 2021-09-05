謝霆鋒自爆申請退出加拿大國籍︰我本來就是中國人 (21:25)

內地藝人近月接連爆出負面消息，有內地傳媒報道有關方面要大規模整頓演藝圈，近日網上就瘋傳一份「限籍令」的封殺名單，涉及劉亦菲、張鐵林、趙又廷、李連杰、潘瑋柏、謝霆鋒、王力宏7名藝人，文中提到「今後這些已經加入外國國籍的明星們，將很難在中國的舞台上再次出現，再也不能在中國的舞台上大肆圈錢了」。

謝霆鋒接受央視旗下節目《中國電影報道》的單元《藍羽會客室》訪問，他在節目中提到被一些評論質疑其國籍時說︰「看到一些評論說，你不是加拿大人嗎？其實因為我是在香港出生，所以我本來就是一個中國人。」霆鋒坦言看到這些評論時，內心「哎呀」一聲，心想為何會有這個說法。他續說︰「其實我也已經把我退掉加拿大國籍的這個，已經在申請了。」霆鋒表示不論在美食、音樂、動作電影上，也自覺有責任將祖國好的東西傳播到全世界。霆鋒強調他有強烈的民族責任感，早在10幾年前寫歌曲《黃種人》的時候就希望可以將中國精神推廣出去。

謝賢接受傳媒訪問時稱不知道霆鋒決定，總之會支持兒子所做的任何事。英皇高層霍汶希（Mani）表示這個訪問是之前錄影的，同事當日聽到訪問內容後有通知公司。Mani表示據她所知霆鋒已入紙申請退籍，公司尊重對方決定。

（即時娛樂）