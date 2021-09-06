王宗堯亂世中萌結婚念頭 雷深如拍親熱戲驚得罪阿嫂 (22:15)

【專訪】王宗堯、雷深如（J.Arie）為串流平台「喱騷」拍攝劇集《在觀塘下體現愛的故事》，兩人在劇中感情關係複雜，更有車廂情慾戲，王宗堯要吻女方的腳趾。雖然J.Arie事前已為雙腳消毒，奈何拍攝前一日被高跟鞋磨損腳部長了水泡，王宗堯難免呻慘︰「這場戲很激，我可以息影了，哈哈！」王宗堯拍攝前有向圈外女友備案，他讚女友雖然每次看到其親熱戲都會有點不開心，但非常通情達理。J.Arie擔心因演出得罪阿嫂，立即「耍冧」：「對不起，阿嫂！」

王宗堯坦言和現任女友最合得來，令他萌生結婚念頭。「尤其在亂世，體會到人生無常，在不安的時候，好想身邊有個伴。我是敢言的人，但很多事也放在心，少與別人分享。我媽指我說話不多，自從跟這個女朋友一起，就多了傾心事。可能需要找到一個合拍的人，打開到你道門，就會很多交流。感恩在我人生低潮時，知道身邊有多少個真正朋友，有杜汶澤、田蕊妮出現，患難見真情，但我想等某事情了結後才訂下結婚計劃」。

J.Arie入行頭6年也因為男朋友不批准而拒拍親熱戲，直至兩人分手後，她又轉型做獨立歌手，才跳出框框。「去年拍《陰陽道具》MV時，向強尼、楊詩敏（蝦頭）獻出熒幕初吻，激吻過後就大膽了」。她在劇中飾演一名「肉食女」，J.Arie自嘲現實中的她是「鱷魚頭老襯底」，日日見住娛樂圈中的不同靚仔，也只敢幻想不敢做，只好將所想的寫入歌曲中唱出來。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）