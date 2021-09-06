老公囡囡睇尾場｜曾收好友黎瑞恩生日支票 羅敏莊冇兌現 (11:54)

羅敏莊自爆曾收過黎瑞恩送贈的支票，不過她沒有去兌現。（鍾偉茵攝）

羅敏莊（Mimi）兩場九展演唱會昨（5日）晚舉行尾場，老公陳國邦及女兒陳禛、阮兆祥（祥仔）及林建明等捧場。黎瑞恩（小恩子）連續兩晚擔任嘉賓，兩姊妹在合唱《姊妹！Cheers》時，再次感觸流淚，場面感人。Mimi笑說：「這首歌太感動了，真的很難去完成全首，尤其是我們認識了20多年，幸好這晚沒唱得像鬼一樣。」

在網上點歌環節，Mimi即興邀請女兒契爺祥仔合唱《一生中最愛》，但疫情關係，祥仔只能戴口罩在台邊對唱，Mimi笑指是「口罩版」，祥仔即席改詞：「羅敏莊係我哋一生中最愛」，逗得Mimi非常開心，她還高呼：「I Love You 契爺！」兼向對方派飛吻。

騷後受訪時，Mimi表示能否開part 2不是她話事，要看老闆反應，總之台前幕後有工開就最開心，問到祥仔為何不能上台？Mimi解釋因每位台上工作人員，事前都要接受兩針和檢測。

談到她與小恩子在台上表現激動？Mimi表示她們已相識20多年，她說：「9年前我開騷她來不到，她覺很遺憾，所以她說今次一定要來彌補，還借出私家咪，而我全部首飾，和跟她合唱穿那件白色衫，都是她贊助。她甚至說過要為我辦演唱會，但我不想朋友這樣做，因未必掙錢，我跟她說有錢多不如兌現給我。我之前生日，她沒時間去買禮物，沒料到她真的開支票給我，我當然沒去兌現，今次演唱會她亦是一個重要的贊助，我們多年友誼不會常把多謝掛在嘴邊，一切在心中。」

（即時娛樂）