師姐弟首度合唱｜ANSONBEAN電力過盛 黃淑蔓小鹿亂撞 (12:50)

黃淑蔓表示曾在一個騷見過ANSONBEAN，並和他打招呼，惟ANSONBEAN當時對她勁冷淡。（大會提供）

剛加入樂壇的ANSONBEAN（陳毅燊），為了挑戰不同音樂任務，公司安排了從英國放暑假回港的師姐Feanna（黃淑蔓），在寰亞音樂的頻道，炮製一場mini LIVE show，雖然初次見面，但2人愈唱愈合拍，不時四目交投又傻笑，充滿青春浪漫氣氛。

初次見面，身為「寰亞孻女」的Feanna搞笑地澄清：「雖然ANSONBEAN係我師弟，但我依然係『寰亞孻女』（年紀最細），我之前喺一個show裏面見過ANSONBEAN，我同佢打招呼，但佢好冷淡同我講Hello，可能佢以為我係fans囉。」

他們合唱ANSONBEAN首支派台歌《CRUSH（oh no!）》和AGA（江海迦）的《CityPop》。原本表現從容的Feanna，突然變得怕醜，她事後解釋：「我一直要求公司搵個靚仔同我合作，終於實現願望，我小鹿亂撞咗好耐，完全唔敢同ANSONBEAN對望，佢一望我，我就縮，尤其唱《CRUSH（oh no!）》啲歌詞太sweet，你明唔明ANSONBEAN對住我唱啲咁sweet嘅嘢，我唔得喇！」師姐被自己電暈，ANSONBEAN卻一臉無辜：「我係好驚，扮唔驚，第一次咁樣唱歌，Feanna又好勁，唱嘅時候其實好緊張，加上現場冷氣有啲凍，我有啲坐立不安。」

之後合唱《CityPop》時，明顯有默契，愈唱愈有水準，問到會否向公司提出炮製合唱歌，Feanna贊成：「好呀！好想試吓Rap，ANSONBEAN咁正，佢仲可以教我跳舞。」ANSONBEAN也和應：「好想合作呀！係一件好事。」

（即時娛樂）