暑假玩到盡｜與羅天宇緋聞被擺上枱 何依婷喊完遭「圍攻」　 (13:09)

何依婷跟羅天宇（圓圖）的緋聞被擺上枱，她表示跟對方不熟。（大會提供/資料圖片）

無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》昨（5日）晚播出第三集。何依婷在分組懲罰中因為忽然落淚，嚇至主持林盛斌（Bob）投降，臨時決定取消其相關懲罰，並將衣夾拋走，場面搞笑；但在之後的環節依婷再未獲善待，無論是潑水還是玩瀡「長命梯」，眾人均圍攻她：「你有冇喊㗎？」、「佢又喊喇佢又喊喇？水位上升喇！」，令依婷十分尷尬。問答環節中，區永權再追問依婷：「你上次見羅天宇屋企人帶咗啲乜？」依婷淡定回應：「我同佢唔係好熟㗎咋！」

朱智賢同樣遭主持將戀事擺上枱，未知是畏高還是膽小，朱朱瀡「長命梯」時，遲遲不肯下來，結果依婷完成賽事後，朱朱還呆在起點，Bob忍不住笑稱：「你落嚟啦！謝東閔即娶你呀！」邵珮詩則與朱朱相反，連續兩次於主持還未喊開始，就搶閘從「長命梯」瀡下來，結果要三度重賽，翟威廉搞笑「投訴」謂：「你到底想唔想收工？唔好逼我！」

翟威廉於昨晚一集終於開齋獲勝，遭Bob禁不住窒他：「玩咗咁多集，翟威廉終於第一次正式攞到分，你真係好犀利呀！」但可惜的是，到了決勝局，翟威廉再次失威，在組員近乎全勝的情況下，再度輸給楊潮凱，遭組員嚴重投訴，並紛紛表示要離隊過檔，場面搞笑。

（即時娛樂）