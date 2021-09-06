大熱天戴冷帽｜盧瀚霆強調冇分身帳號 籲「神徒」勿受騙 (16:30)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚在Instagram限時動態跟「神徒」（粉絲暱稱）互動，有網民問他最近忙什麼？他寫道：「新歌、廣告拍攝工作、節目《神的女主角》拍攝、電影《假冒女團》後製工作。」接着網民問他新歌主題內容，他寫道：「今次填詞前輩希望分享一種獨特的愛情觀，和與人相處的態度，雖說是跳唱快歌，但MV想來點不一樣的，希望大家會喜歡。」

跟着有網民問Anson Lo的座右銘是什麼？他寫道：「『Don't stop until you're proud』，最近發覺很多事情不是自己的控制範圍之內，唯一可以做的，就是做好自己，因為我相信，努力未必經常有實質回報，但令自己自豪的感覺，其實都是一種回報。」

Anson Lo又表示最近有不少facebook及Instagram帳號，冒充他的名字跟網民聊天，他強調自己沒有任何分身帳號，叫大家小心不要被騙。

到今午Anson Lo再在限時動態貼相，相中的他以手遮樣，他表示頭髮很長，已經長到遮了雙眼，不過亮點是他在今天攝氏逾30度的氣溫下，仍戴冷帽外出，耐熱程度驚人呢！

（即時娛樂）