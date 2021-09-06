承受網絡欺凌｜傅穎心臟變得強大：見識到黑白顛倒世界 (17:27)

前Cookies成員傅穎近年轉戰內地，日前她拍短片分享「不上位又不上岸，到底想怎樣」的心聲，她堅拒以潛規則上位，又指若是OK的話，應該在很年輕時候就OK，不用到快將37歲時才OK這事情；傅穎又表示入行多年，到現在已沒想自己會紅，只想做光明磊落的人，不想做一些會後悔及違背良心的事。

傅穎談娛樂圈潛規則片段曝光後，即惹來不少網民留言及負評，傅穎今天在Instagram撰長文寫道：「我真係寧願唔要新聞都唔想要負面新聞，唔係個個人都咁鍾意做自己新聞嘅。」

她表示該片段全程5分鐘：「無時間睇嘅建議先點贊收藏，唔好睇啲唔睇啲，我講嘅內容僅代表自己+應對朋友A同B嘅言論（放心 我真係唔係嬲緊），世代唔同啦，與其俾人誤會，不如自己澄清番，要知道，就算世道點唔同，都仲係有好多人信媒體支筆，對當事人梗係有影響啦！

雖然係你哋要寫，但轉個頭我又俾人話係自己做新聞，俾人話完之後仲要忍氣吞聲，然後仲要俾人懷疑人品問題，（有好多人睇到我成日俾人寫，就以為我自己勁放料 我的天），舊年我喺香港絕對感受到，某啲同行對我嘅質疑（～）。」

之後傅穎又談到網絡欺凌及網絡暴力，她寫道：「唔係個個人可以承受到㗎，你哋如果上網摷返以前點寫我，你哋應該會好奇，我係點樣可以繼續生存到，我都好多謝大家幫我，煉就咗一個更強大嘅心臟，俾我見識到黑白顛倒嘅世界，以前細個真係見識少，但我相信，呢個世界唔會永遠都係咁～為自己發聲，係我嘅本分，而人哋信唔信，就唔關我事啦﹗Have a nice day﹗」

（即時娛樂）