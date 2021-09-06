幫緊你應援團｜為媽媽級鏡粉送驚喜 Lokman：生命係可以影響生命 (18:03)

由楊樂文和岑樂怡主持的ViuTV節目《幫緊你應援團》今晚首播。（大會提供）

ViuTV全新節目《幫緊你應援團》今晚（6日）首播，MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Tiger（邱傲然）及Alton（王智德）伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，他們於節目中接受不同委託，為主角完成夢想，送出驚喜，亦為廣大觀眾送上暖意。

今晚播出的第一集，Lokman與阿妹度橋為本集主角Catherine送上驚喜。單親媽媽Catherine辛苦湊大兩名子女，最近受子女及朋友影響，開始留意ViuTV及MIRROR，而全家更成為「鏡粉」，Catherine是Jer（柳應廷）的「鐵粉」，仔女分別是AK（江𤒹生）及Jeremy（李駿傑）粉絲。Catherine更加入「粉絲媽媽團」，與一眾媽媽級鏡粉分享子女經之外，一同分享追星喜悅。

Lokman指Catherine因MIRROR，拉近與仔女的距離，這件事很神奇，「我哋嘅責任唔係咁簡單，我哋有好多存在嘅原因，原來生命真係可以影響生命」。

他想出「假錄影 真驚喜」的點子，先叫媽媽團成員及其子女，一齊學跳舞拍片給MIRROR，原來驚喜在後頭，錄影當天MIRROR成員AK、Tiger及Alton神秘現身，令現場媽媽與小朋友們喜出望外。MIRROR三子更為Catherine仔女，送上全隊親筆簽名Box Set及「生啤（Sound Bear）」公仔，令他們高興得哭了出來。

（即時娛樂）