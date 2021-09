忙裏偷閒玩滑浪 梁朝偉被鄭裕玲爆36歲想退休 (23:05)

影帝梁朝偉(偉仔)最近忙於宣傳其參演的Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),今日他接受「Do姐」鄭裕玲主持的電台節目《口水多過浪花》訪問,敘舊話當年。Do姐提到多年前曾訪問偉仔,他說36歲一定退休;對此,偉仔稱早已忘記了,當年他經常想着退休,因為工作很辛苦,近10多年來工作較輕鬆,已沒有當年極端的想法。偉仔說自己現在要是覺得攰便停下來休息,覺得想工作又遇到想拍的角色便開工。偉仔透露返港後已拍了一部港產片,稍後又會到上海拍戲,明年的計劃是到溫哥華拍電視劇。

Do姐問偉仔若不做演員,會做什麼職業?偉仔說可以做運動員,玩帆船、滑水及衝浪皆是他喜歡的;他不喜歡跑步,因為變化不大,愛水上運動是可以跟大自然互動,每日也不一樣,從中學懂很多新知識。偉仔提到愛玩帆船,曾參加比賽奪第2名。Do姐提議偉仔可代表香港參加奧運?他笑說體能上不及後生仔,而且他不愛爭名次。他稱喜歡的水上運動可以一個人玩,他亦提到太太劉嘉玲喜歡跑步、行出,要是他行山,會跟家人一起行。

熱愛水上運動的偉仔,亦在社交平台分享一張玩完滑浪準備上岸的相片,拿着滑浪板的他笑笑口,既有型又有活力。

