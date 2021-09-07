馬天佑11月開騷 邀「六靚媽」助陣 張新悅：包你有驚喜 (13:09)

馬天佑將於11月5日假旺角麥花臣場館，舉行《Reinvention 馬天佑 衫。重奏》演唱會，馬天佑在Instagram貼了演唱會海報，原來他邀請了6位靚媽歌手包括陳慧珊﹑關心妍﹑趙頌茹﹑張新悅﹑何嘉莉和谷祖琳助陣演出。

久未獻Sing的張新悅，在Instagram轉貼宣傳海報相，並留言：「我以『歌手』身份終於有機會開show啦哈哈哈，事隔雖然好多好多年，但如果曾經喜歡我的歌，這個show每首歌都是重新arranged，包你有驚喜。還有poster中有實力有性格又靚嘅朋友一起！點解會有這個音樂會當然是因為這位有vision的馬天佑！以前以為佢有型有style又靚仔而已，估唔到仲咁有想法，今次真係叻叻豬。」

有別於一般演唱會，馬天佑不單止在形象及舞台設計上花心思，他說︰「今次Show名叫《Reinvention 馬天佑 衫。重奏》，『Reinvention』（再發現）係指我會用自己嘅方法，去『Invent』（發現）呢六位女星嘅可能性。同埋，我亦希望可以藉此機會去『Reinvent』自己（再發現），令自己可以跳出Comfort Zone去做一啲未做過，但又好想去做嘅事。」

今次演唱會的主題是「衫」，所以服裝在這個演唱會中極為重要，他說︰「我會用好華麗嘅衫，去『重奏』佢哋特別嘅歌，有聽過呢個年代歌嘅樂迷，相信都會有一種好特別嘅感覺。」

問到馬天佑邀請這六位女星的原因，全因是她們的小Fans，他說︰「佢哋嘅歌喺我成長路上，有好大嘅影響，而佢哋所有嘅歌，我都聽到滾瓜爛熟。此外，我喺佢哋身上見到有好多可能性，所以希望喺呢個演唱會上，幫佢哋突破到另一個層次，畀從未見過嘅一面大家睇。今次係我第一次舉行演唱會，依家仲有好多嘢努力籌備中，希望大家到時都可以入場見證我嘅第一次。」

（即時娛樂）