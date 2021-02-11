粉絲籌款為流浪貓出力 Jeremy@MIRROR公開擇偶條件 (14:33)

【今日直擊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）獲邀到尖沙嘴出席品牌活動，大批Unicorn（粉絲暱稱）趁他明天（8日）26歲生日前夕，特地前來為偶像大唱自創生日歌及高呼「李駿傑！25+1，生日快樂！」。Jeremy透露正日生日要在工作中度過，他說：「生日有工開是幾開心，好少可以在生日開工。」

Jeremy笑稱相信MIRROR隊友會有個蛋糕仔送給他，對於粉絲為他炮製連串生日應援及舉辦展覽，更為愛貓的他舉行慈善貼紙義賣，並籌得6位數字善款，為流浪貓出力，他說：「去年生日粉絲為我製作巴士站燈箱慶祝，已經好感動，到今年多了很多途徑慶祝，真的好誇張，好開心感覺到今年多了很多粉絲鍾意我，很多謝他們支持我，我都希望大家將錢用來做善事。因為我領養了隻貓『Nana』，粉絲知道這件事，都好有心思用善款，捐助幾間不同機構，他們愛護一班毛孩我都很驚喜。」

他在網上開直播時，預告會秘密去展覽打卡，原來已經去了打卡，他說：「我feel到他們真的喜歡我，我覺得要做得更加好，先報答到他們對我的愛。」

Jeremy表示生日願望是疫情快點過去，因為好想去旅行。問想不想如部分隊友有拖拍？他說：「我覺得拍拖好睇緣分，但我經常『宅』在家中，難出去接觸其他人，有緣就會來！」他透露擇偶條件是喜歡笑得靚和鍾意Nana的女仔，圈中人也不會抗拒，他說：「遇到一個人已經好好，我不會要求那麼多，不過現在最主要專注發展事業，之後才再想愛情。」

（即時娛樂）