擬招攬陸永做幕後創作 曾志偉欣賞C君有度橋頭腦 (19:29)

【今日直擊】天文台預測今個周末熱帶風暴「康森」有機會襲港，撞正周日（12日）港姐總決賽，無綫高層曾志偉今天表示會做足三手準備：「戶外搭景剛完成，會趁這兩天打風前，先預早錄影，多謝表演嘉賓張學友配合，若然到總決賽當日，天氣不影響戶外表演，學友會改為現場演出。」他透露首天回巢無綫已收到學友電賀，對方表示隨時可以幫手，故今次打人情牌邀他做嘉賓，學友亦爽快答應。

鄭詩君（C君）獲委任為J2台創意總監，志偉表示欣賞C君度橋頭腦，但不勉強對方退居幕後：「C君不夠錢使，就會走出來幕前演出。」志偉又稱C君的拍檔陸永同樣轉數快，好想招攬對方做幕後創作，問到安排什麼職位給陸永？志偉笑說：「畀他個前座位！」

談到節目《#後生仔傾吓偈》本月結束，志偉承認變陣：「《後生仔》已做800幾集，好多話題已講過，所以經商量後決定停一停，而且節目中多個主持已變成熟，所以安排他們進入不同劇組發展。最近我和C君正接見幾十人，因為《後生仔》、《流行經典50年》甚至一些飲食節目都好多人喜歡睇，我們會換個模式再做。」

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（即時娛樂）