有意效法霆鋒 肥媽考慮放棄葡籍：早已決定退休返中山住 (21:21)

肥媽表示若國家有政策，要在中國籍或葡籍二選一，她一定會做個勇敢的中國人。（資料圖片）

有內地傳媒報道有關方面要大規模整頓演藝圈，近日網上瘋傳一份「限籍令」的封殺名單，在名單之列的謝霆鋒早前接受中央電視台節目《藍羽會客室》訪問，他透露已申請放棄加拿大國籍，並表示「我本來就是一個中國人」。中葡混血藝人肥媽（Maria Cordero）亦有意效法霆鋒，放棄其葡萄牙國籍。

肥媽接受傳媒訪問時表示，有聽聞「限籍令」的傳言，消息卻未經證實，但她亦有意效法霆鋒，放棄本身的葡萄牙國籍，相信很多藝人也會陸續跟隨。她指如果藝人要到內地工作，放棄外國國籍是正確行為，「除非你說我真的不喜歡掙這個錢，不喜歡在這裏住，你在這裏住，當然是持中國籍，中國籍有保障，有保險、有勞保、有福利，住哪個國家就取那個國家的福利」。

就此事聯絡肥媽，原來她除有中國籍及葡籍，也曾入籍加拿大，但她透露早在幾年前已放棄了加拿大國籍，「因為我一半是葡國人，一半是中國人，若國家有政策要放棄是但一個，我一定會做個勇敢的中國人」。有此決定是否因為要返內地工作有關？她說：「我早已決定退休返中山住，因為我的舅父、表妹、表哥，所有親戚都在廣州和佛山。」

對於肥媽有意放棄葡萄牙國籍，網民反應兩極，有支持亦有反對，其中杜汶澤也在社交平台發表意見，他說：「肥媽跟機，放棄葡萄牙國籍？但她是個混血兒，爸爸是葡萄牙人，請問現今醫學有沒有辦法把她體內一半的葡萄牙血統也退掉呢？」

（即時娛樂）