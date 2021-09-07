專訪｜伍仲衡建議鍾柔美做跳唱歌手 讚冼靖峰似張敬軒 (21:55)

音樂人伍仲衡（Harry）今年3月假旺角麥花臣場館舉行兩場音樂會，反應熱烈；下月16日及17日決定移師可以容納更多觀眾的九展Star Hall開騷，是次《伍仲衡再搞花臣音樂會》邀請了不同年代的歌手擔任嘉賓，當中包括兩位《聲夢傳奇》學員鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）。在眾多《聲夢》學員，伍仲衡只邀請Yumi及Archie演出，全因「緣分」兩個字，無得解釋，曾擔任《聲夢》評審的他說：「比賽最初未見Yumi跳舞，說實沒有太深刻印象，當見到她跳唱，似表演嘉賓多過參賽者，香港已很久沒有跳得那麼好的女歌手。Archie最初唱得沒有那麼好，之後就愈來愈好，決賽我還給他最高分，我覺得他好似張敬軒。」

Yumi預告屆時會跳唱1980、1990年代的歌曲，自己也十分期待。問她可會聽取伍仲衡的建議，向跳唱歌手方面全力發展？Yumi表示：「我在比賽中才找到跳唱歌手的身分，起初也覺得很難，之後愈練得多就愈鍾意，都很想向這方面發展，但現階段我還是覺得讀書最緊要。」

Archie對於獲伍仲衡大讚似張敬軒，他說自己會向張敬軒的路線發展之餘，其他曲風也想嘗試，正學習跳舞及較搖滾的曲風，希望能發掘更多不同類型的自己，「決賽後我已辭了份正職，父母一直不希望我辭職，但見到決賽後外間對我的反應幾好，又感覺到我幾有熱誠，就讓我去博一博」。

（即時娛樂）