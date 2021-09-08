演唱會遭麥花臣以閉館為由取消 阮民安改9‧22網上開騷 (13:44)

繼何韻詩的演唱會場地遭取消後，支持反修例運動的阮民安（Tommy）亦被麥花臣場館以關閉場館為由，取消他原定9月9日及10日舉行的演唱會。

Tommy前日（9月6日）在社交平台發文，自言心情未平復，「有種被逼把自己心血結晶親手弄死的感覺，好殘忍」。他說︰「場Show我哋5月18號入紙，5月28號獲接納Booking ，然後差唔多3個幾月之後就通知我哋場館要臨時關閉唔俾演出？我點可以接受？呢個Show，我哋嘅製作費係超過7位數字，參與嘅工作人員超過70人，由籌備，排練，超過兩個多月，大家付出嘅心血，精神，期望，更加唔係可以用金錢去衡量。」Tommy表示麥花臣以「關閉場館」條例取消其場地預訂，只會發還訂租所繳付的租金，而租用人或任何人士因場地關閉或訂租取消而引起的損失，會方、其僱員及代理人概不負責。Tommy質疑為何無綫的《聲夢》畢業騷之前能如期舉行，但他的演唱會卻在開騷前幾日被迫胎死腹中。

他宣布實體演唱會退票安排的同時，也宣布將演唱會改在於9月22日晚在網上舉行，門票售價為300元。他說︰「點都好，極荒謬嘅事情已經發生咗，我哋只可以如水去變，經過一晚嘅努力，我哋終於搵到一個新嘅後台去將呢場演唱會變成網上直播演唱會。由於事出突然，準備時間比較趕，所以購買網上直播門票的方法會比較簡約，希望大家可以體諒及理解......唔知道仲可以做啲咩，只希望可以將我們所準備好的，用有限嘅方法向大家呈現。希望大家可以繼續撐落去。」

（即時娛樂）