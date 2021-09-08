拍住上吸金｜Edan孖魏浚笙玩HeHe 「爵屎」大嗌除衫 (16:35)

【今日直擊】男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今天（8日）與魏浚笙（Jeffrey）抽空出席品牌期間限定店開幕活動吸金，吸引逾千名粉絲撐場；雖然他們未有接受傳媒訪問，全程逗留1小時，已穩袋6位數字酬勞。

品牌及商場動用超過20名保安人員，駕起圍欄劃分數個粉絲區維持秩序，有粉絲早在凌晨3時到場守候，霸頭位影相。約早上10時30分，Edan與Jeffrey均穿上西裝出現，一眾「爵屎」（粉絲暱稱）見到偶像即瘋狂尖叫，輪流示愛兼大叫「Edan第一」、「好靚仔」、「好有型」、「我愛你」等。近日Edan為拍劇而努力操肌，現場有「爵屎」大叫他「除衫」。二人見粉絲熱情，亦識做揮手打招呼、雙手合十兼派心心，再企定定合照，然後進入限定店內不同位置打卡影相，引全場粉絲狂拍。

在店內完成近1小時拍攝後，Edan和Jeffrey再次合體影相，後者幾次親密地雙手搭Edan膊頭，還主動將身和頭挨近對方扮情侶，hehe味濃，惹粉絲爆笑尖叫。之前Edan與盧瀚霆（Anson Lo）是「田牧CP」，今日換了Jeffrey，他未有抗拒再輕拍對方手回應，粉絲大叫「好得意」。Jeffrey又應粉絲要求做心心手勢，卻被眾人尖叫聲嚇一嚇停頓3秒，才繼續拍照。完成拍攝，二人便由保安人員開路護送離場，未有停步接受傳媒訪問。

（即時娛樂）