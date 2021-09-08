化妝遮蓋傷疤 苟芸慧計劃在港買樓投資 (17:11)

苟芸慧（苟姑娘）日前為代言的地產按揭公司拍廣告，以兩個造型上陣的她狀態大勇，之前受傷的額頭未有明顯傷痕，拍攝時還跟工作人員有講有笑。

已連續第3年為該公司擔任代言人的苟姑娘，在廣告中演「藝人」角色，她笑言今次「做回自己」，苟姑娘興奮說：「好開心，可以做番自己，今次有兩個造型，一個斯文，一個華麗，現場睇到好多靚衫靚鞋，好似shopping咁，睇見都開心。」

苟姑娘稱：「今次廣告拍攝，應該係隔離後第一個工作，無奈之前我發生咗啲意外、整傷咗自己，好彩廣告客戶同拍攝團隊好好，願意等我1個月，令我可以康復後再投入工作。」

問到她康復情况？她表示已好得七七八八，化妝後可以掩蓋傷口疤痕，沒有影響上鏡靚樣，但她透露近來頻頻發生意外，令她要份外小心，「呢排真係好精彩，先在隔離期間撞傷，隔離完又發生意外，就連拍廣告都發生小意外，拍攝時，塊道具鏡突然跌下來，好彩只係撞到我少少」。

講到廣告主題地產按揭，向來對投資甚有心得的苟姑娘，可有投資物業大計？她說：「喺加拿大都有投資，嚟緊都有機會喺香港長住，所以都打算喺香港買樓投資，不過要蒐集多啲意見先。」

（即時娛樂）