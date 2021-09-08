偕李琳琳捧兒子場 姜大衛讚姜卓文舞台劇表現合格以上 (20:04)

姜卓文（細John）昨晚演出第3場舞台劇《香港生死書》，獲父母姜大衛（John哥）、李琳琳捧場。姜大衛大讚兒子表現不錯，原來23歲時已當影帝的他害怕演舞台劇，他說︰「我對舞台劇有恐懼，曾演過舞台劇3、4次，因為壓力大太，每次做完也會大病一場。演舞台劇的壓力比拍電影大很多，估不到他（姜卓文）能承受到。他的表現合格以上，很難給他100分。」姜卓文笑言︰「跟我的讀書成績差不多，都是合格以上。」李琳琳讚兒子很用心準備是次演出，每天在家熟讀對白，她說︰「他從前工作時沒那麼肉緊，今次真的很努力，希望會有更好的成績。」

父母在台下，姜卓文被問到會否很大壓力時說︰「演出第一場時最緊張，因為未知觀眾反應，又擔心會有甩碌情况。我演出第二場時開始放鬆，但知道家人、親友會來看第三場，出場前很緊張，個心卜卜跳。我不是怯，是想讓大家看到一場Good Show，因此很期待這一晚的演出。」對於自己的表現，姜卓文說︰「可以做得更加好！每天綵排到正式演出，我也學到很多，有新的進步和進展，希望尾場可以做得最好。」John哥和琳琳姐透露將再捧場，琳琳姐希望兒子屆時的表現會更成熟和進步。

（即時娛樂）