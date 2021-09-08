港姐2021｜莫韻諰排球健將 楊培琳能舞能煮 關楓馨倡健康綠色飲食 (20:48)

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日在電視城舉行，今屆港姐有不少運動健將，18號莫韻諰（Vincy）自小已是排球精英，Vincy在6歲時已學高爾夫球，小學時已是沙灘排球校隊代表；之後她赴加拿大升學，仍有繼續打沙排，並曾參與不少國際賽事，認識不少志同道合好友。Vincy表示打排球除可訓練身手外，亦有助她學好英語：「嗰時每日放學都去練波，同時練英文，兼學識點樣同團隊相處，亦建立到自信。」她續說：「我有做gym，主要做Squat同Leg Day Training，所以大髀肌肉會勁，我覺得自己對腳唔靚，但我唔覺得輸蝕，因為我係運動型。」

10號楊培琳（Penny）則「入得廚房」，由於小時候經常幫家人整饅頭及肉包，練得一雙巧手，長大後亦偶爾抽空煮家常菜，大展廚藝。Penny表示決賽最大考驗是練好廣東話，她稱在克服語言障礙方面，師姐朱晨麗幫了她很多。

4號關楓馨（Fabienne）年紀輕輕已躊躇滿志，茹素已有5年的她，因眼見現今香港茹素者甜品素食選擇，依然未見多元普及，故特意鑽研無蛋奶素食甜品，並開設網店為需要者提供選擇。

（即時娛樂）