男神戀愛態度｜《紅天機》安孝燮談情著重心靈交流 孔明不在乎年齡差距 (21:01)

Viu Original原創韓劇《紅天機》由金裕貞﹑安孝燮﹑孔明和郭時暘等合演，該劇在韓國的收視不俗。安孝燮﹑孔明和郭時暘關係要好，識於微時的安孝燮和郭時暘，曾共組企劃男團「One O One」，當時他們跑了不少宣傳活動兼日對夜對，還搬進宿舍過同居生活！郭時暘表示四子經常結伴運動，還會深夜傾心事；安孝燮也笑指郭時暘是隊中大哥，不但照顧隊友，而且下廚炮製燉排骨、部隊鍋為團隊果腹，名副其實大暖男。

安孝燮、孔明、郭時暘分別憑人氣劇集《浪漫醫生金師傅2》、《Alice》彈起，感情生活亦備受關注，曾經與《The Penthouse 3》的金素妍在假想戀愛節目扮夫妻的郭時暘透露，自己喜歡大眼睛、笑起來很有魅力的女生，還笑指自己年紀不少，希望快點有身體接觸；安孝燮則著重心靈交流：「我喜歡可以和我舒服地溝通的人，希望她是善良、没有機心的人。」

孔明坦承曾經和比他年長6歲的女性交往，自己不在乎年齡差距：「只要和我合得來、有共同話題，並且可以互相學習就可以，我的戀愛風格比較積極，不太會把自己的話藏起來。」

（即時娛樂）