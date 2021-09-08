感人壯舉｜Tiger孖岑樂怡大力應援 助視障咖啡師圓划艇出海心願 (22:18)

博輝喜歡講冷笑話，Tiger和阿妹也被他逗得很開心呢！（ViuTV fb影片截圖）

由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）和岑樂怡（阿妹）主持的ViuTV節目《幫緊你應援團》，今晚（8日）播出第3集。

ViuTV的facebook網頁播出部分片段，今集要應援的是視障咖啡師博輝，博輝出世時遇意外，視力只看到光、影和顏色，後來因為眼角膜移植手術失敗，到小學時完全失明，但憑着努力，他成功考牌，並成為視障咖啡師，博輝為人貪玩愛講gag，什麼也願嘗試。

節目組受社工Rax所託，希望為博輝圓夢，因為他有個心願，就是喜歡自己划艇出海，因為他喜歡大海及坐船。為了圓博輝挑戰海上之旅的心願，Tiger和阿妹邀來曾經代表香港，參加兩屆奧運會獨木舟及賽艇的何劍暉（暉姐），教大家平板賽艇，期間暉姐向博輝悉心講解賽艇結構及操作，博輝亦仔細地去摸賽艇、槳架、槳葉和腳踏，之後他準備出海了。

不少網民留言表示：「好期待，非常有意義嘅一集」、「充滿愛心的節目」、「Tiger，好期待！」、「教練講解得好好，從一個視障人士角度出發」、「暉姐好有心機教」。

（即時娛樂）