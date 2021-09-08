醉酒後喜歡講英文 讚鄭伊健酒量佳 黎諾懿愛「斷片」感覺 (22:40)

【今晚直擊】黎諾懿、丁子朗及陳曉華等，今晚（8日）在電視城錄影《醫醫，我不想再病了》。擔任主持的諾懿表示，節目與健康有關，暫定15集，會探討尿酸、胃病及腦退化等問題。他笑指頭4集主題如尿酸、血壓高和胃病等，已差不多全中，新年後更試過十二指腸潰瘍，但並非財多身子弱。

談到屋企即將多一位成員，會否更注重健康？諾懿笑指這句話掛在嘴邊令太太放心，他表示因十二指腸潰瘍，已有大半年沒喝酒，他說：「又不會戒，這樣會沒了人生樂趣，但現在都是淺嘗。」

諾懿以前愛喝酒，更喜歡「斷片」感覺，笑指是否想被「執屍」？他笑言：「當然想，如果被富婆執到就好了，不用做。我記得以前跟鄭伊健飲酒，他一定送我回家，不是我酒量差，是他酒量太好，識他多年只見他醉過一次。」

諾懿自爆喝醉酒時，會講很多說話和喜歡講英文，太太覺得很可愛，但強調醉後「造人」是不可行的。問到有否試過醉後失儀？他笑稱：「我醉了不會講粗口，但有很多片段在伊健手上，例如跌落坑渠和在隧道伸頭出車窗外狂嘔等。我初認識太太時，伊健已將這些片給她看過，還叫她可考慮另尋對象。」

（即時娛樂）