與湯駿業邵美君重演音樂劇 梁祖堯︰現在對唱歌幾有信心 (13:22)

梁祖堯、湯駿業、邵美君再次合作重演音樂劇《回憶的香港》，3人透露今次加入了不少新元素，如香港經歷過的疫症題目、香港人成長的電視、電影主題曲、兒歌及廣告歌。梁祖堯將再開金口獻唱︰「湯駿業一年前已安排我跟唱歌老師上堂，秘密練兵了一年，他還特地叮囑我不要告訴別人，可能怕我最終上台出錯，不想我整臭老師的名字。無論如何，我現在對唱歌幾有信心，觀眾讚我唱得不錯。」

3人兩年前曾演出《回》劇，他們回想當日製作此劇只為自娛，今年有見疫情令劇團收入大減，加上多觀眾捧場，就決定重演為劇團增加收入。湯駿業表示《回》劇會有民生、社會議題等題目，希望觀眾10年後仍然記得。他說︰「不單疫情，還有社會氣氛、經濟環境，這個時候我們怎樣守望相助，等於父母當年那一代大家都是捱窮捱過來，到我們這一代大家都可以捱過。」邵美君亦認為學習得來回憶的智慧，放在任何時候和事件也會找到，這個騷就是希望大家可以從中得到智慧和力量。

場地︰JAS Party&Studio

髮型︰Jo Lam & Jaden R @ Salon Trinity

化妝︰Deep Choi @ deepmakeup, Jazzy & Iris Luk

形象︰Yee Li @ Soulmeen

服裝︰

梁祖堯︰Rickyy Wong Studio, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, WIDETOP INTERNATIONAL LIMITED

湯駿業︰JW Anderson @Farfetch, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, WIDETOP INTERNATIONAL LIMITED

邵美君︰Rickyy Wong Studio

（即時娛樂）