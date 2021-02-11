唔擔心男友偷食｜七師傅揀姜濤做老公 Anson Kong做一夜情對象 (16:18)

DJ林柏希（William）在一個網上新平台主持新節目《月傾會》，首集嘉賓請來人氣玄學家七仙羽（七師傅）。無所不談的七師傅，大談愛情經，講到她的外籍男友Gerald，問她怕不怕男友偷食，七師傅表示不擔心：「我錢咁多…我好信任，我從來唔睇人電話，我從來唔會話去跟蹤，我覺得需要畀人一啲自由，同埋就算啲男人偷食都係OK㗎！」

講完男友，七師傅表示最多人找她「斬小三」作法，師傅有求必應，更表示一定會幫大婆「斬小三」。談及玄學界師傅之間的明爭暗鬥，七師傅首次透露曾被一位已婚且有一女的男師傅落降頭，她說：「佢知我唔係咁容易惹㗎，佢害唔到我之後，跟住瀨咗嘢！佢係師傅嚟嘅，佢話對唔住，我問點解要害我，佢話因為嬲囉、憎恨囉，你後生、你出名過我，搵錢多過我，嬲咪搞你囉！男人師傅，佢有個女，佢報應就係報喺個女身上，佢之前咬住我不放，落降頭搞我！」

爆完料後，節目最後有彩蛋環節《大膽答 冇膽食》，主持林柏希會問七師傅辛辣問題，如果七師傅不敢回答，就要接受懲罰，今次借出拍攝場地的餐廳，為節目炮製了「超級辣辣壽司」。師傅如果敢答，就要由主持林柏希代吃辣辣壽司。

大膽敢言的七師傅全部問題過關，更在節目中首度公開身分證，七仙羽原名叫「趙玲」，至於女人的年齡秘密，師傅就表示自己是「永遠的18歲」，她還笑認自己仍是處女之身。

林柏希要七師傅從MIRROR十二子，選出誰是老公、男朋友和一夜情對象人選。揀老公的話，七師傅毫不猶疑揀了姜濤，她說：「姜濤，因為佢係處男，我係處女！」至於男朋友呢？「我要Frankie（陳瑞輝）！好靚仔呀，追求MIRROR梗係貪靚仔啦。」至於一夜情對手，七師傅就選擇Anson Kong（江𤒹生），她說：「因為佢令到人產生到慾念，好陽光，皮膚又好黑，手瓜好強壯！」

（即時娛樂）