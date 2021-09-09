港姐2021｜飄逸仙氣Look拍決賽場刊 12佳麗華麗蛻變齊展翅 (16:48)

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日（星期日）晚，假將軍澳電視廣播城舉行。為突顯12強佳麗經歷了重重難關，今屆大會決賽舞台將以古文明建築藝術作藍本，並以AR技術呈現鳳凰美態。為配合古文明主題，舞台上除了有「天使之城」，更有巨型三角宮殿，將舞台由1號錄影廠延伸至停車場；12強佳麗則會有不同造型，並需經歷「火」與「水」等不同考驗，爭奪冠軍寶座。

12強佳麗以色彩繽紛的飄逸仙氣Look拍攝決賽場刊，各有美態。今屆港姐形象監督陳惠英（Karen）受訪時透露，相關造型早於5月時與無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉開會時，已着手籌備及構思，她說：「曾生話想做番傳統香港小姐，除咗想帶出經典感覺，亦都希望大家一眼望落去會覺得個個女仔都好靚。」

Karen指由於12強佳麗平均較年輕，年紀最少的只有18歲，故設計造型時以彩色為主，以配合眾佳麗活潑特色：「我哋設計到件衫只要一伸手，就好似蝴蝶展翅一樣，有美感之餘，亦都代表住佳麗經歷華麗蛻變，展開新嘅人生。」Karen大讚今屆佳麗每位都是「衣架子」：「佢哋身形比例好好，所以carry得啲造型好靚。」

（即時娛樂）