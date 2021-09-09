亞洲電影大獎公布入圍名單 謝君豪李麗珍爭男女配角獎 (19:53)

「第十五屆亞洲電影大獎」公布入圍名單。林家棟憑電影《智齒》入圍角逐「最佳男主角」，與《親愛的房客》的金馬影帝莫子儀、《一秒鐘》的內地影帝張譯、《東京蒼穹下》日本影帝役所廣司及《收屍人》的韓國影帝劉亞仁爭獎，5位都是影帝級人馬，競爭相當激烈。

「最佳女主角」方面有《孤味》的金馬影后陳淑芳、內地《我的姐姐》張子楓、韓國《The Call：超時空通話》的全鐘瑞、日本《間諜之妻》的蒼井優，以及哈薩克與法國合作電影《搶親大龍鳳》的Assel SADVAKASSOVA。

香港電影《濁水漂流》的謝君豪、李麗珍雙雙入圍角逐「最佳男、女配角」。謝君豪收到消息後十分高興︰「真的很高興，除了我本人的角色被肯定外，最開心是《濁水漂流》上映以來的好成績，除了票房好，還不斷獲國際上大小電影節的關注和支持。今次獲提名『亞洲電影大獎』男配角的都是中、韓、日等好戲之人，我能夠代表香港獲得提名，實在非常榮幸。」李麗珍則說︰「上次被認同已是20年前的事，期間我在工作或人生遇上不同的階段，碰碰跌跌，但對演藝事業始終不忘初心。再次多謝導演李駿碩選我演繹這個角色。其他地區的對手同樣在演藝圈內多年，他們也曾遇上不同的遭遇到今天，所以我相信大家也是熱愛電影、熱愛工作的。」

《智齒》除了林家棟獲提名「最佳男主角」，也同時入圍爭「最佳攝影」、「最佳美術指導」及「最佳音響」。《狂舞派3》入圍爭「最佳原創音樂 」，張藝謀亦憑《一秒鐘》角逐「最佳導演」。今屆入圍爭奪「最佳電影 」的有內地電影《一秒鐘》、韓國電影《茲山魚譜》、印度電影《追尋音樂的靈光》，以及兩套日本電影《偶然與想像》和《間諜之妻》。

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（即時娛樂）