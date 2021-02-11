期間限定｜P1X3L獲七仙羽加持出歌 改名「OMG」與師傅共舞拍MV (19:38)

跳唱組合P1X3L自《全民造星II》出道以來備受不同壓力，3位成員Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）及Marco（葉振弘），早前與人氣玄學家七仙羽（七師傅）結緣，獲賜法號「OMG」之餘，更合作出歌《Oh My 7 God（feat.七仙羽）─JNYBeatz Remix》，他們還共舞拍MV，充分突顯「師傅愛你」精神。

P1X3L希望透過《Oh My 7 God》當中自嘲方式，提醒大家不要放棄，他們說：「這是一首充滿正能量的歌曲，歌曲表達了我們自入行以來堅持及努力，同時希望透過歌詞中的自嘲，提醒自己不要放棄。」七師傅亦為他們打氣：「無論旁人批評你衣著、打扮、髮型都不應該放棄。」

P1X3L感謝七師傅幫他們改名做「OMG」，但表示仍會以P1X3L名義跟大家見面，他們說：「絕對沒有問題，大家叫我們『OMG』，只是多一個親切稱呼。雖然『OMG』容易記，但我們仍然會用『P1X3L』，因為這名字對我們很有意義，但要亦感謝七師傅，因為『OMG』的誕生，令更多人認識我們。」

七師傅看好P1X3L將來爆紅，無論改什麼名字都不成問題，她笑言：「不論你們叫Facial也好，Puzzle也好，都沒有問題，因為現在網民已經認識你們，在街上也有粉絲找你們簽名合照，所以改什麼名都沒有問題。」

（即時娛樂）