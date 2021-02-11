「拳王」跳出框框｜趙善恆做PTFG之王：唔可以浪費機會 (22:47)

趙善恆早前執導兼主演的電影《一秒拳王》叫好又叫座，他主演的另一部新作、於本月22日上映的《#PTGF出租女友》則屬獵奇式話題片，跟他過往的作品截然不同。《#PTGF》改編自真人真事網絡小說，恆仔飾演的PTGF之王「家俊」是真有其人。

恆仔表示起初接拍時確曾猶疑，「作為一個演員，無論任何類型電影都想挑戰，當然PTGF唔係我熟悉題材同類型。我拎劇本後自己都猶疑，『家俊』呢個角色自己做唔做到？做唔做得好呢？跟住同經理人商量，佢同我講好簡單，想做演員就去挑戰。都諗咗一段時間，係嘅，係應該要做同埋試煉演技，加埋蕭定一先生親自打嚟同我講，我覺得唔可以浪費機會，因為喺香港做電影演員嘅機會係好難得，就決定做呢個角色同埋盡能力演好」。

要演一個PTGF之王的角色，恆仔跟導演鄭峰嵐亦商量過「家俊」玩PTGF及沉迷的原因，恆仔說：「去沉迷PTGF係愛情觀念同其他人唔同，同埋受過好嚴重傷害，於是開始接觸而迷失自己。」

正因為角色沉迷PTGF囡囡，所以片內有多位PTGF出現，包括鄧月平、郭奕芯、張沛樂（沙律）、馬俊怡（Rose Ma）、程美段等。電影公司推出宣傳片後，網民都指恆仔好艷福，他笑說：「戲裏面係有好多女演員一齊演，但實際上對我嚟講，重點都係同『芷純』（鄧月平飾）嘅愛情線。」

「家俊」沉迷PTGF世界，直至遇上PTGF「芷純」，才令他再次相信愛情。片中描述兩人的愛既複雜又真摯，有一幕他們在天台手持小煙花棒慶祝生日的戲分，儼如兩小無猜，甜蜜又浪漫。恆仔首次和鄧月平合作，出奇地合拍，他說：「我覺得好快有默契，電影開拍前有圍讀，大家肯商量，喺現場拍戲，拍攝到最後一刻，大家諗緊呢兩個人嘅關係有冇得再深刻，我覺得呢次係非常好嘅體驗。」

（即時娛樂）