汪明荃Ig甫相 「汪阿Tag」驚現進化版 網友︰換風格了 (12:23)

汪明荃（阿姐）2018年開設社交平台Instagram（Ig），密密分享生活逸事。她棄用Ig已有的標籤功能，直接在合照上寫上相中人的名字當Tag人，創新方法被網民冠名為「汪阿Tag」。時隔數年，「汪阿Tag」終於有進化版「汪阿Tag 2.0」。

阿姐昨天在Ig上載她為雜誌拍攝完照片後與眾工作人員的合照，她雖仍然棄用標籤功能，直接在眾人的相中位置寫上名字，但她今次是以手機或電腦打字的方式將各人名字寫入照片中，名字下還加上他們的Ig帳戶名字，跟其第一代的「汪阿Tag」明顯不同﹗不少網友留言，有人笑言最初以為是Ig的標籤功能，及後才發現撳不到，也有網民指阿姐的Tag換風格了﹗

翻查資料，當日「汪阿Tag」的出現原來有段故。原來阿姐當日開了Ig戶口後，不少人也叫阿姐上載合照後就Hashtag（帖文標籤）他們，但當時阿姐仍未知道什麼是Hashtag。阿姐本身有個人網站「明荃之友」，網站不時會上載阿姐與各界名人的合照，阿姐每次都是以「汪阿Tag」的落名方式將照片交給網站同事去認人並上載照片，所以她就索性以相同方式在Ig「Tag」人。

（即時娛樂）