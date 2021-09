MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)日前在Instagram的限時動態分享了一張英文科工作紙,並寫上「陪你們一起做功課」。原來有學校的英文科功課以Anson Lo作為教學例子,並附上3張Anson Lo照片,而有關的例句是「If Anson Lo comes to my class, I will scream out loud」,中文意思為「假如Anson Lo來到課室,我會興奮大叫」。有人估計出題的老師是「神徒」,也有人讚老師夠貼地,與學生有共同話題。不過,有報道指事件惹來部分家長不滿,認為偶像風氣不應該滲入校園,而且Anson Lo曾演出同性戀題材劇集《大叔的愛》,擔心會令求學中的青少年對兩性關係出現疑惑。Anson Lo暫時對事件未有回應。

(即時娛樂)