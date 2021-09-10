梅艷芳｜劉俊謙被張國榮性格吸引 廖子妤演梅愛芳曾以為試鏡落選 (15:40)

劉俊謙、廖子妤在傳記式電影《梅艷芳》分別飾演張國榮（哥哥）及梅愛芳（Ann），同樣是一代舞台女王梅艷芳（梅姐）生命中最重要的人。

廖子妤在試鏡前花了很多準備工夫︰「這是我用最長時間準備的一次試鏡，唱歌部分不只是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，真考起我，唱歌之外還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。我最初以為自己會落選，沒想到等了足足一年多後會被通知獲選，感覺特別興奮。」廖子妤最初只知道自己的角色︰「我問導演誰演我妹妹，導演只說她是模特兒。梅姐雙眼很特別，眼窩很深，眼神流露滄桑，經歷很多似的。直覺告訴我，梅姐角色非王丹妮莫屬。」廖子妤與王丹妮曾在活動上見面，知道角色由對方演出後，感到分外親切。

飾演張國榮的劉俊謙沒想過自己會被選中，他說首次試鏡是2017年初︰「我記得第一次試鏡時不知道電影是《梅艷芳》，當時準備時間很少，所以一切都很倉卒。2017年尾，我終於落實演出這部電影，梁樂民導演再次找我試鏡，告訴我要演一場戲和唱一首歌，選了一首歌配合一些舞步動作，我務求進入哥哥的角色和配合年代感，找了一件感覺1980年代的牛仔褸和梳了一個哥哥當年的中分頭，這次是做足準備工夫。」劉俊謙真正認識張國榮及梅艷芳是由讀演藝學院開始，被兩人演出的電影吸引。他說︰「我欣賞張國榮表演精準又自由，充滿一種不能被取代的個人魅力。他們的性格也很吸引我，都是充滿愛的人，很愛惜身邊朋友。他們都是很勇敢的先鋒，在表演上不斷突破，在舞台上呈現出他們追求的美。」

劉俊謙、廖子妤與王丹妮於電影開拍前，特別前往拜祭梅艷芳。廖子妤說︰「我們在祈願哥哥、梅姐及Ann姐給我們靈感和支持。每次回想當時情景，感覺依然震撼。」

（即時娛樂）