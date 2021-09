胡定欣昨天(9日)40歲生日,獲「胡說八道會」的姊妹李施嬅、黃智雯、姚子羚、胡蓓蔚,以及單立文、袁偉豪與張寶兒、陳山聰太太Apple等開派對慶祝。胡杏兒雖然身在內地,依然很有心,遙距為定欣送上4層高的生日蛋糕,除了最頂層的朱古力蛋糕,其餘3層由杯子蛋糕組成,部分杯子蛋糕更放有定欣的照片,非常有心思!定欣說︰「見到你哋開心笑唔停就足夠了!Thank you so much MY BRO n SIS!Thank you胡杏兒遙距送個咁靚的蛋糕俾我!仲有張寶兒的紫色氣球,PERFECT!」

