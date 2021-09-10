連踩30個鐘開工冇得瞓 盧瀚霆︰我冇資格嗌攰 (18:03)

通宵開工的Anson Lo，自言已過了最眼瞓的時間。（劉永銳攝）

【今日直擊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今晨出席品牌活動，吸引過千名粉絲企滿商場3層樓。戴了眼鏡、身穿粉藍西裝的他雖然面露疲態，雙眼滿佈紅筋，仍不忘照顧現場粉絲，大跳Moonwalk舞步之餘，拍照時亦不時揮手。

Anson Lo受訪時表示今早7時40分拍完新歌MV，由於家住偏遠地區，故到工作人員的家中梳洗，緊接來到活動現場，期間只在車上小睡10分鐘。他坦言今早化妝後有少許頭暈，但已過了最眼瞓的時間。Anson Lo稍後仍要開工，他預計這次要踩足30個鐘，並透露最長試過70小時沒睡。有粉絲在現場大叫「你通宵拍MV，我通宵排隊」，他說︰「我知他們通宵排隊，辛苦晒大家，所以我冇資格嗌攰。」

提到他連續3個月成為尖沙嘴碼頭附近大型廣告牌主角，令該處成為打卡熱點，該處更被形容為「教主碼頭」，Anson Lo感激客戶、朋友和粉絲支持。對於粉絲集資落廣告為他宣傳，Anson Lo說︰「他們以不同方式支持我，知我喜歡小狗，部分會自發性捐款予動物機構。」

有學校以他為工作紙題目，引起部分家長不滿偶像風氣滲入校園，同時擔心他曾演《大叔的愛》會令青少年對兩性關係出現疑惑。Anson Lo覺得那份學校功課與追星無關︰「我覺得不單是自己，連MIRROR也融入大家心中，陪伴大家成長和經歷。我希望以自己的影響力為粉絲帶來正能量。」至於他在網民投票選出的8月人氣藝人榜中位置比姜濤高，卻輸給呂爵安（Edan），Anson Lo說︰「數字對我們不重要，我們緊張的是音樂，會不時互給對方意見，但也重視歌曲成績。」

（即時娛樂）