港姐2021｜競猜誰是冠軍 陳聖瑜宋宛穎王嘉慧殺入三甲 (21:01)

《2021香港小姐競選決賽》將於周日（9月12日）晚上8時30分假電視廣播城舉行，在「競猜誰是冠軍」遊戲中，全球觀眾可透過掃描於港姐宣傳片中電視熒幕顯示的二維碼（QR Code），競猜誰是本屆港姐冠軍，遊戲於決賽當晚截止；而截至今天（10日）中午12時，3號陳聖瑜、8號宋宛穎及13號王嘉慧殺入頭3位（排名不分先後）。

為突顯12位佳麗的女性美，繼早前的仙氣場刊造型，兩大重點造型：霸氣女戰士Look及「眼淚」柔情Look亦曝光。12位佳麗由於經歷了《We Miss Hong Kong-STAY-cation晉級賽》的艱辛考驗，多了一份堅毅感，她們穿上度身訂做的戰士服後，齊齊升呢強悍型格戰士拯救鳳凰，並令「天使之城」回復色彩。她們又以柔情造型拍攝以「眼淚」為主題的短片，一人說一個關於眼淚的故事，讓觀眾體驗佳麗強悍背後溫柔的同時，亦可以了解更多她們的內心世界。

表演嘉賓陣容方面，由《聲夢》學員姚焯菲打頭陣，她以「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，之後鄭欣宜及炎明熹緊接帶領12位佳麗接受第一及第二回合考驗。歌神張學友則降臨「天使之城」壓軸登場，並聯同李幸倪及來自不同界別的傑出演奏家演出一齣歌聲盛宴。

（即時娛樂）