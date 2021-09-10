愛情哲學︱林奕匡《關於愛的碎念》 思考愛與對錯平衡點 (21:33)

林奕匡（Phil）全新主打歌《關於愛的碎念》，引領樂迷思考一段關係，「愛」與「對錯」之間的平衡點。為配合全新專輯的哲學主題，Phil在創作《關於愛的碎念》時主動提出這個題材。談到哲學，總會令人聯想到關乎人生哲學的非情歌，Phil卻希望透過另一個角度探索哲學，因此選擇將《關於愛的碎念》創作成情歌。他說：「人與人之間的相處充滿學問，情侶、家人、朋友之間，一定會出現彼此意見不同的情况，你是否需要對方認同自己，還是你會認同對方？互不相讓又可以接受嗎？」

Phil自認從前是好勝的人，認為自己做對的事，通常不會讓步，但在多次碰釘之後，才發現輸贏原來不是最重要的事。他學懂了與人相處不是參加奧運，勝利並不是唯一目的。他說：「現在我會問自己，在某些情况下明知道理在自己一方，可以做讓步那一位嗎？得到對方認同或遷就，是否真的比與對方的關係更重要？」很多人放不下自尊或爭拗過程中火遮眼說了不該說的話，令一段關係破裂，十分可惜。Phil以和小朋友玩樂作為比喻，享受整個過程總會比勝負來得重要，引伸到情侶關係，如果認為對方是最重要的人，無論對錯都能以他/她的感受作為最終考量。

（即時娛樂）