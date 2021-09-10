丁父憂｜麥雅緻重新振作 感謝老公張頴康陪伴：特意為我煲湯煮飯 (21:48)

懷有第3胎的麥雅緻，日前在社交網透露爸爸從美國回港隔離期間，突然因突發性腦出血昏迷離世的噩耗；之後，她曾表示對爸爸的突然離世感到內疚，令不少網民為她擔心。近日麥雅緻的心情慢慢平復，她昨天（9日）凌晨在社交網發文，她寫道：「爸爸離開了已經一星期了，我知道我不能再沉溺在傷痛之中。這些日子，我一直收藏着自己，好朋友也不敢見，一直想逃避現實。但是，生活仍是要繼續，腹中的小蛋黃需要我振作，小豆小花生需要我的照顧及教導，媽媽在隔離中需要我的鼓勵⋯媽媽跟我說起爸爸近年來的事，他是我們這個專頁的第一大頭號粉絲，每次見到我分享好物推介，他定必留言及重複看幾次，他很開心能跟粉絲交流，又感恩這麼多人支持着我們⋯他說看到我們的笑容就忘卻了煩憂⋯爸爸，我定必會好好教導養育我的子女，照顧家庭及媽媽，最重要是⋯把你感染我的那張笑臉帶回來！」

之後，麥雅緻又發文感謝老公張頴康在身邊陪伴，「張生每天都陪伴着我，知道我想念爸爸，掛念爸爸煮飯煲湯的味道，他一到了晚上，當小朋友都睡覺了，就開始自學起來，今天他特意為我煲湯煮飯，從前我身邊的兩位重要男仕（爸爸及老公）都是那麼的顧家⋯現在要由張生擔當起大廚了⋯我知道我們的家裏，還是溫馨滿載的」。

（即時娛樂）