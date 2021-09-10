七師傅打救︱J.Arie自爆有心儀對象 為造歌靠菠蘿油頂肚 (22:51)

雷深如（J.Arie）早前參加ViuTV節目《七救星》，獲七仙羽（七師傅）加持去霉運。昨晚她應邀接受黃婉曼facebook live訪問，J.Arie承認近日轉運，不但工作量大增，還行桃花運，在鏡頭前大叫「J仔愛你」。

J.Arie自爆有心儀對象，黃婉曼追問男方資料，她透露對方是圈外人。事緣她從不選擇與圈中人拍拖，這位年齡相若的他是昔日同學，大家那些年相識，近日重遇擦出愛火花，J.Arie說：「大家幻想吓先，現正係觀察階段，相處吓先！識於微時係開心時光，對方最清楚我。」講到擇偶條件，J.Arie稱：「我鍾意男人話事，但佢就唔可以不可理喻，希望佢識嘅嘢多過我，人生經歷豐富。」

J.Arie自2019年轉做獨立歌手後，沒有唱片公司做後台，熱愛音樂的她只有自資造歌，造一首歌便需要斥資10萬元，她要靠勤力接job和死慳死抵去儲錢，慳妹的她試過全日只靠吃菠蘿油和奶茶頂肚。黃婉曼就在節目中給J.Arie送上「慳妹餐」做驚喜，她吃得份外滋味。J.Arie近日又儲夠錢出新歌《判官之印》，還拍了MV，下周一（13日）將在社交平台首播，她預計再多造一首歌後，年底有望出碟。

節目中，J.Arie提到2013年拍電影《死開啲啦》時，跟該片監製林家棟認識投緣，並認他為師父。家棟成為J.Arie的人生教練似的，她非常多謝這位前輩指點明燈。她難忘家棟的教誨，令她在娛樂圈有勇氣作出多方面嘗試，取捨去留，她稱膽量不等同反叛，「如果我相信一啲人與事，一日未死心，我都硬頸唔會放手」。這也是J.Arie對音樂堅持的態度。

（即時娛樂）