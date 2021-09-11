魏駿傑剖白與前妻離婚經歷 曾想找個伴遭女兒反對 (15:43)

魏駿傑入行30年，他日前接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問時，透露去年對他來說是非常難過的一年，離婚加上疫情下封關，年半沒收入，他曾為此看心理醫生，曾因自覺好慘想過要做傻事，最後因女兒放棄念頭。他說︰「想起她不可以失去我﹗這件事不能讓女兒知道，我在她面前，天天也很開心。如果她知道了，這件事會影響她一世。」

對於離婚一事，魏駿傑自言雖是個110分爸爸，為人老公卻只有30分。他說︰「我離婚，沒說誰對誰錯，我們也開心過。離婚是因為人會變，是我變得太離譜，只顧女兒忽略了她？就當是吧，大家好落台﹗」魏駿傑自嘲是個悶蛋老公，但從前每年情人節也會為前妻花心思。他慨嘆︰「有些事察覺到可以解決，但有時察覺不到，發覺時已失去了。」魏駿傑曾打算找個伴，但女兒知道後反應甚大，說爸爸只可以愛她一個。他表示已把大屋賣掉，現在和女兒租住較小的單位，感覺更親近。他說︰「一切都會有好轉，我去年運氣那麼差也能過到，所有香港人都可以過到，不要放棄，未來只會愈來愈好！」

重提與滕麗名一段情，魏駿傑坦言當年與對方拍拖9年，自己也沒打算結婚，到後來大家突然間失去了感覺，就像已結婚90年。他說︰「原來太投入劇（《陀槍師姐》）中情感戲會傷害到自己，我沒想過結婚，怕分不清是演戲還是真。別人會以為是藉口，我當然真心愛她，否則不會一齊8、9年。大家很期待我們結成一對，但我想做普通人，為何要做金童玉女？她很紅，一定比我紅。她愈來愈紅，我就愈來愈避，所以我就Let Go，不要害了她。她其實是受害者，她很會愛我，是我配不起她。她現在成為朱太，我很開心。見到人家幸福，我就開心。」無綫年初上映《陀槍師姐2021》，魏駿傑未獲邀參演，他坦言即使有邀請也會拒絕︰「只有滕麗名不夠，一定要有歐陽震華、關詠荷，我不認同她是在這劇集中是陀槍師姐。有沒有魏駿傑也無所謂，但就算找我，我也一定說不。」

（即時娛樂）