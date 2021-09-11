深夜出帖Tag菊梓喬惹緋聞 吳卓羲現身為事件解畫 (18:11)

【今日直擊】吳卓羲昨日（10日）凌晨4時許在微博出帖齋Tag菊梓喬名字，隨即引爆他與菊梓喬的緋聞。不少網民猜想他是否要公開戀情，也有網民回想他當年被內地女星張馨予以其帳號公開牀照泄蜜的事件。

吳卓羲今日出席活動時澄清緋聞，表示與菊梓喬數年前認識後一直沒在社交平台互相關注，他當晚開工拍劇等埋位時以手機上網，剛巧看到菊梓喬的名字，遂決定在社交網關注她。吳卓羲說︰「我以為Tag她就是通知她已關注了﹗其實我不太懂玩社交網，加上手指大容易按錯掣，所以一直是經理人代為發帖。今次是大家想多了，我沒想到一個Tag會引起那麼多猜測，甚至說是2.0版，很好笑﹗（張馨予2.0版？）是。」

吳卓羲事後有聯絡菊梓喬交代事件，說自己鬧出了誤會，對方只「哦」了一聲。他說︰「Tag就揀咗，咁Tag完就要結婚？我以後要看清楚每個掣點撳。」吳卓羲否認曾與菊梓喬在大埔逛超市，被追問對她可有好感時只說「唱歌好聽，希望有合作機會」，拒回應菊梓喬是否其喜歡的類型及發展機會。談到感情狀况，吳卓羲說︰「揀緊，揀邊個唔知㗎﹗」

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（即時娛樂）