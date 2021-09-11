七公主｜黃翠如崩潰喊戲演技獲平反 吳子冲暖男角色入屋 (17:57)

無綫劇集《七公主》今晚大結局，必睇位除了有長達十分鐘的劍擊比賽外，還有玩味十足兼視覺震撼效果的結局位。

昨晚焦點劇情落在黃翠如飾演的顧靈珊與心魔（陳曉華飾）對決一幕！隨著靈珊壓力愈積愈多、精神狀態愈見虛弱，其心魔亦愈見猖狂；最終壓力爆煲的靈珊，遭心魔暴風式數落，靈珊無法再強裝硬淨爆煲喪喊，並將壓抑已久的真心話盡情哭訴。該場接近5分鐘的情緒轉換頻密的場口，翠如拿捏得不錯，不少網民讚她演技有進步，有網民直言對她改觀：「佢呢場崩潰戲做得幾好，起碼做到個感覺出嚟」、「我都有喊，呢Part可以」、「我之前都有留言話翠如演技唔掂，但呢場我覺得佢做得唔錯」、「我喊咗，翠如苦盡甘來」、「翠如今集真係大平反，睇到我眼濕濕」、「好大進步，加油！」、「翠如真係愈做愈好，特別係今晚呢集，第一集我仲覺得佢超難頂」。

另，靈珊最終會否被暖男小鮮肉Aden（吳子冲飾）打動，亦是網民關注重點。在學界有「劍擊王子」之稱的子冲，本身擅長打佩劍，不過重劍及花劍亦難不倒他；加上身高187cm，樣貌又乖巧討好，演繹劇中暖男Aden角色更具說服力，獲得很多網民喜愛。

子冲劇中角色Aden是物理治療師，偶爾為靈珊及靈珊母親按摩，有網民留意到子冲的按摩手法相當專業，建議無綫開拍以物理治療師為主題的劇集，捧子冲做男一。

對於角色入屋，子冲坦言很開心：「Aden呢個角色係監製同編審一齊幫我塑造出嚟，要多謝佢哋。我其實只係小暖男，鄭子誠先係大暖男！」子冲指自己私底下亦算是暖男：「Aden將我嘅暖男特質不斷放大，然後將我嘅缺點全部抹走，佢比我多一份率直同單純。」其實劇中的按摩手法如此有板有眼，全靠飾演子冲同事、本身是專業物理治療師的林景程擔任顧問。

（即時娛樂）