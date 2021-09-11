蔡少芬曾有社交恐懼症 拍戲空檔扮睇書被袁詠儀誤會  (20:37)

蔡少芬、朱茵、陳法蓉與洪欣主持內地節目《請吃飯的姐姐》，蔡少芬在新一集自言未入行前，性格十分內向，很難融入群體，更一度有「社交恐懼症」。她透露在片場不敢和其他人說話，結果被同場的袁詠儀誤會：「我17歲選香港小姐，覺得要裝大人，我不說話，不要給人知道我裏面其實什麼都沒有。我當年跟袁詠儀、劉青雲拍一部電影，我經常拿着書，因為害怕跟大明星聊天。袁詠儀很好，她買一些書送給我看，她以為我喜歡看書，其實她不知道我拿着書，是用來掩飾自己的害羞。」

蔡少芬自覺很幸運能入行成為演員，但由於第一部電視劇便飾演壞人，她回憶那時被途人痛罵的經歷。「那個大人跟他兒子說，這個不是蔡少芬嗎？記住不要跟這些壞女人說話，我心裏有想哭了。」受挫折的蔡少芬一度認為自己演技差，後悔入錯行。最終憑着毅力，經常對着鏡子，以張曼玉的表情和眼神作為練習對象，最終找到自己的演藝方向。

另一方面，眾人聽到朱茵老公黃貫中的歌聲，好奇他們的愛情，蔡少芬單刀直入問朱茵：「其實是你追他還是他追你？」洪欣插口說：「聽說是遛狗的時候認識。」朱茵帶點沒好氣說：「不是，是他家漏水了，漏到我的家，我們當時是住樓上樓下，之前我們不知道，我上去時見到他也很開心又驚訝，處理好漏水的事情，之後就認識了。」蔡少芬聞言說：「近水樓台！」陳法蓉笑說：「他是故意把水潑下去的！」引得眾人大笑。有人說黃貫中的狗經常走到朱茵門前，是他想製造邂逅的機會。朱茵指黃貫中搬走後，大家才開始真正約會，第一次出街去看狗展，卻被傳媒拍到。朱茵說：「我以為他會被嚇倒，但他沒有被嚇跑，最讓我感動是他不理會這些事情。」黃貫中不在乎外界眼光的舉動令她十分感動，此事亦成為二人拍拖的契機。朱茵還透露二人拍拖17年，多次被好友蔡少芬催婚，她笑言對方肉緊的程度很像自己的媽媽。

（即時娛樂）