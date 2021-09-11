結局彩蛋︱黃翠如林夏薇性感變裝上演《七擒七縱七公主》 (22:57)

無綫劇集《七公主》今晚大結局，該劇播映以來都有謎團誰是「七位公主」？一早確認是公主的有親生姊妹「大公主」顧靈珊（黃翠如飾）、「二公主」顧青桐（高海寧飾）與「四公主」顧雙兒（江嘉敏飾）；還有同父異母的「三公主」顧語嫣（林夏薇飾）。之後君月（陳瀅飾）曾疑似是「五公主」，但最後被發現跟顧靈珊等沒有血緣關係，她靜靜離開。而日前揭開「七公主」其實是仔，由丁子朗飾演自小在韓國長大的宋允基。

至於「五公主」及「六公主」今晚揭盅。方楚瑜（鄺潔楹飾）因父親在她小時候去世，由顧靈珊等的父親顧百方（劉丹飾）助養。她參加劍擊比賽獲勝，君月亦專誠來捧場。顧靈珊等認君月做五妹，而律師司徒北（林韋辰飾）此時向眾人公開方楚瑜獲顧百方助養的身分，於是成為六公主，終於齊集「七公主」，眾人更認司徒北做大佬。最後大團圓結局，馬崎駿（陸永飾）在加拿大找到顧青桐女兒，眾人鼓勵她去搵女兒。Philip（鄭子誠飾）與王男（徐榮飾）情傾顧語嫣，但語嫣只想跟他們保持友誼關係。

結尾彩蛋是眾男角BBQ時，「七公主」突然大玩變裝，拿槍狂射，原來是顧青桐的小說橋段，並改名《七擒七縱七公主》。不少網民覺得結局驚喜不大，但彩蛋有玩味。

（即時娛樂）